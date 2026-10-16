Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, kapanışta önceki güne kıyasla 348,4 puan azalarak günü ekside tamamladı. Toplam işlem hacminin 116,2 milyar lira seviyesinde gerçekleştiği günde, tüm sektör endeksleri gerileme kaydetti.

Bankacılık endeksinde yüzde 1,87, holding endeksinde ise yüzde 2,46 oranında değer kaybı yaşandı. Günün en fazla kaybettiren sektörü yüzde 5,72'lik düşüşle finansal kiralama ve faktoring oldu. Analistlerin aktardığına göre, ABD kaynaklı makroekonomik veriler ve teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar küresel piyasalarda yönü belirleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

YENİ HAFTADA GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Yeni haftada yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararı piyasaların ana gündem maddesi olacak. Yurt dışında ise küresel bazda Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile İngiltere ve Japonya'nın enflasyon oranları, Çin'in büyüme rakamları takip edilecek. Teknik değerlendirmelere göre BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 seviyeleri destek, 11.800 ve 11.900 puan ise direnç noktaları olarak izleniyor.

PİYASALARDAKİ BEKLEYİŞİN TEMEL NEDENİ NE?

Piyasalar, makroekonomik verilerin yanı sıra kredi derecelendirme kuruluşlarının ve uluslararası endeks sağlayıcılarının Türkiye kararlarına odaklanmış durumda. Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etmesi bekleniyor. MSCI ise Türkiye'nin sermaye piyasalarındaki adımlarının yapısal iyileşme sağlayıp sağlamadığını görmek için endeks değişikliklerini geçici olarak dondurduğunu duyurmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasına göre, fonların koordineli işlemleri dahil sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi artıracak yeni yasal düzenlemelerin 2027 başına kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor.