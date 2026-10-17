Menopoz süreciyle birlikte birçok kadının karşılaştığı odaklanma zorluğu ve unutkanlık sorunlarının, beynin kalıcı olarak hasar görmesinden ziyade metabolik değişimlerden kaynaklandığı bildirildi. Sözcü gazetesinde yayımlanan habere göre, Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, bu dönemde hafıza fonksiyonlarındaki yavaşlamanın doğru yaklaşımlarla yönetilebileceğini açıkladı.

HORMONAL DEĞİŞİMLER BEYNİ NASIL ETKİLİYOR?

Östrojen hormonunun azalması, beynin hafıza merkezi olan hipokampus bölgesindeki sinir hücreleri arasındaki iletişimi yavaşlatıyor. Aynı zamanda hücrelerin enerji üretimini sağlayan mitokondrilerin desteği azaldığı için zihinsel yorgunluk ve dikkat dağınıklığı ortaya çıkıyor. Progesteron seviyesindeki düşüş ise uyku düzenini bozarak, beynin gün içinde öğrenilen bilgileri uzun süreli hafızaya aktarmasını zorlaştırıyor.

ALZHEİMER İLE MENOPOZA BAĞLI UNUTKANLIK FARKI

Hastaların en büyük endişelerinden biri olan kalıcı hafıza kaybı ile menopoza bağlı unutkanlık arasında belirgin farklar bulunuyor. Uzmanlara göre, menopoz kaynaklı unutkanlık stres ve uykusuzlukla dalgalanma gösterirken, ufak ipuçlarıyla hatırlama sağlanabiliyor ve günlük yaşam becerileri korunuyor. İlerleyici zihinsel hastalıklarda ise yemek yapmak veya fatura ödemek gibi temel günlük rutinler giderek bozuluyor.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bilişsel sağlığı koruma tavsiyeleri doğrultusunda, yaşam tarzında yapılacak değişiklikler büyük önem taşıyor. Akdeniz tipi beslenme, Omega-3 açısından zengin gıdalar ve yeterli protein tüketimi sinir hücreleri arasındaki iletişimi destekliyor. Haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş yapmak ve ortalama 7-8 saat kaliteli uyumak, beynin kendini yenileme kapasitesini artırıyor.

Günlük yaşamdaki yoğun stres, planlama zorlukları ve çoklu görevler de zihinsel yükü artırarak unutkanlık hissini tetikleyebiliyor. Beyin kapasitesinin aşırı dolması durumunda yeni bilgilerin kaydedilmesi zorlaştığı için, sorunun temelinde hafıza zayıflığından çok bilişsel yük fazlalığının yatabileceği belirtiliyor.