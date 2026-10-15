TÜRKİYE Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak'ın görevinden istifa ettiğini açıklaması gündeme geldi. Çakmak hakkında mal varlığına tedbir kararı alındığı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildiği yönündeki bilgiler, gelişmenin ardından dikkatleri üzerine çekti. İstifanın gerekçesi ve hakkında uygulandığı belirtilen tedbirlerin hangi süreç kapsamında alındığına ilişkin ayrıntılar ise henüz netleşmedi.

MAL VARLIĞINA TEDBİR, YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

15 Ekim 2026 tarihinde basına yansıyan bilgilere göre Taha Çakmak'ın mal varlığına tedbir konuldu ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı. Birçok haber kaynağında yer alan bu gelişmelerin hangi soruşturma kapsamında gerçekleştiğine ilişkin resmî ayrıntılar ise henüz açıklığa kavuşmadı.

KAP'A İSTİFA BİLDİRİMİ YAPILDI

Türkiye Sigorta'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirime ilişkin yayımlanan bilgilere göre, Taha Çakmak 15 Ekim 2026 itibarıyla genel müdürlük görevinden istifa etti. Şirketin yeni genel müdür atamasına ilişkin henüz bir duyuru yapmadığı, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

AĞUSTOS 2023'TEN BU YANA GÖREVDEYDİ

Taha Çakmak, 3 Ağustos 2023 tarihinde Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürlüğü görevine atanmıştı. Aynı zamanda Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de üstlenen Çakmak, yaklaşık üç yıldır şirketin üst yönetiminde bulunuyordu.

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olan Taha Çakmak, kariyerine Sosyal Sigortalar Kurumunda müfettiş yardımcısı olarak başladı.

2005-2019 yılları arasında Ziraat Bankası bünyesinde çeşitli yöneticilik görevleri üstlenen Çakmak, daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığında daire başkanı olarak görev yaptı.

2019-2021 yıllarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcılığı, 2021-2023 yıllarında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Ağustos 2023'te Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in genel müdürlüğüne getirildi.

GÖZLER RESMÎ AÇIKLAMALARDA

Çakmak'ın istifası ve hakkında alındığı bildirilen adli tedbirlerin ardından gözler ilgili kurumlardan yapılacak açıklamalara çevrildi. Tedbir kararlarının hukuki gerekçesi ve soruşturmanın kapsamı konusunda henüz doğrulanmış ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

Mal varlığına tedbir konulması ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanması, tek başına kişinin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor. Sürece ilişkin yeni bilgilerin resmî açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.