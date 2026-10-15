Alanya'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, hakkında çok sayıda suç dosyası bulunan E.Ş.’yi düzenledikleri operasyonla yakaladı. 2000 doğumlu E.Ş. hakkında 25 ayrı dosya kapsamında toplam 68 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi.

25 AYRI DOSYADAN ARANIYORDU

Edinilen bilgilere göre, Alanya KOM ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında E.Ş.’nin fuhuş, yağma ve hırsızlık olaylarıyla bağlantılı çok sayıda dosyasının bulunduğu tespit edildi. Hakkında toplam 25 ayrı dosya olduğu belirtilen E.Ş.’nin, bu dosyalar kapsamında 68 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

KOM EKİPLERİ OPERASYONLA YAKALADI

Aranan şahsın yakalanması amacıyla çalışma yürüten Alanya KOM ekipleri, düzenledikleri operasyon sonucunda E.Ş.’yi ele geçirdi. Uzun süreli hapis cezasıyla arandığı belirtilen şahsın yakalanmasıyla birlikte polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonuç verdi.

68 YIL 4 AY HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Fuhuş, yağma ve hırsızlık suçlarıyla bağlantılı 25 ayrı dosyadan toplam 68 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu bildirilen E.Ş.’nin yakalanması, Alanya’da aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar arasında dikkat çekti.

Şahsın yakalanmasının ardından yürütülen adli işlemlere ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.