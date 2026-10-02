İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Hakemler dosyası” soruşturmasında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında geçtiği belirtilen WhatsApp yazışmaları gündeme geldi. Soruşturma dosyasına girdiği aktarılan kayıtların 26-27 Mayıs 2025 tarihlerini taşıması, mesajların Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor arasında oynanan Trendyol 1. Lig play-off finalinin hakem kadrosunun açıklanmasından hemen önce gerçekleştiğini gösteriyor.

HAKEM EKİBİNDEKİ İSİMLER YAZIŞMALARDA KONUŞULDU

Paylaşılan kayıtlara göre Gündoğdu, 26 Mayıs'ta Kol'dan kendisini görüntülü görüşme için aramasını istedi. Sonraki mesajlarda Kol; Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci ve Çağdaş Altay'ın isimlerini sıraladı. Onur Özütoprak ve Sarper Barış Saka'nın isimlerinin de geçtiği görüşmede Kol'un, “Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz” ifadesini kullandığı aktarıldı. Gündoğdu'nun “Başka kim olabilir?” sorusuna Kol'un “Erkan Engin olsun başkanım” yanıtını verdiği, daha sonra ise Özgür Yankaya'nın ismini önerdiği belirtildi.

Yazışmaların 27 Mayıs'ta da sürdüğü, Gündoğdu'nun VAR ve AVAR kadrosuna ilişkin olarak Kol'a görüş sorduğu öne sürüldü. Kayıtlarda Kol'un Atilla Karaoğlan ve Özgür Yankaya'nın isimlerini gündeme getirdiği görülüyor. Mesajların içeriği, final karşılaşmasında görev yapacak saha ve video yardımcı hakem kadrosundaki isimlerin iki isim arasında konuşulduğunu ortaya koyuyor.

TFF'NİN RESMİ KAYDINDA AYNI İSİMLER YER ALDI

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi maç kaydı, karşılaşmayı Yasin Kol'un yönettiğini; Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci'nin yardımcı hakem, Çağdaş Altay'ın ise dördüncü hakem olarak görev yaptığını doğruluyor. Aynı resmi kayıtta Atilla Karaoğlan VAR, Özgür Yankaya ise AVAR olarak yer alıyor. Böylece paylaşılan mesajlarda konuşulan ve Kol tarafından önerildiği belirtilen bazı isimlerin daha sonra resmi hakem kadrosunda görevlendirildiği görülüyor.

TFF tarafından 27 Mayıs 2025'te kamuoyuna duyurulan karşılaşma, 29 Mayıs'ta Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynandı. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelede Fatih Karagümrük, Bandırmaspor'u uzatmalar sonunda 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. TFF'nin maç bilgi sayfasında da Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay, Atilla Karaoğlan ve Özgür Yankaya'dan oluşan görev dağılımı kayıtlı bulunuyor.

SORUŞTURMADA ATAMA SİSTEMİ İDDİASI DA GÜNDEMDE

Dosyadaki tartışma yalnızca bu karşılaşmanın hakem kadrosuyla sınırlı değil. Soruşturma kapsamında ifade veren eski hakem ve gözlemcilerin anlatımlarında MHK'nin klasman listeleri ile hakem atamalarında kullanılan Futbol Yönetim Sistemi'ne ilişkin iddialar da yer aldı. Basına yansıyan ifadelere göre Emre Altun, sisteme yönetim talimatıyla müdahale edildiğini ileri sürdü ve sistemdeki işlem kayıtlarının incelenmesi halinde yapılan değişikliklerin tespit edilebileceğini savundu.

Soruşturma kapsamında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay'ın anlatımlarında ayrıca sezon öncesinde açıklanan klasman listelerinin değiştirilmesi ve bazı hakemlerle gözlemcilerin listelerden çıkarılması konusunda çeşitli iddialar gündeme getirildi. Bu anlatımlar soruşturma dosyasındaki iddialar niteliğinde bulunurken, savcılık sürecinde elektronik kayıtların, sistem hareketlerinin ve diğer delillerin birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor.

HAKEM ATAMALARINDA MHK'NİN ROLÜ

Türk futbolunda profesyonel müsabakaların hakem organizasyonu Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki Merkez Hakem Kurulu üzerinden yürütülüyor. Hakem, yardımcı hakem, dördüncü hakem ve video yardımcı hakem görevlendirmeleri karşılaşmalar öncesinde belirlenerek federasyon kayıtlarına işleniyor. VAR ve AVAR görevlileri de müsabakanın resmi hakem kadrosunun parçası olarak TFF'nin maç kayıtlarında gösteriliyor. Bu nedenle soruşturmanın ilerleyen aşamalarında mesaj kayıtlarının yanı sıra atamaların sisteme ne zaman ve kim tarafından işlendiği gibi elektronik veriler de iddiaların değerlendirilmesinde önem taşıyabilir.

YAZIŞMALAR SORUŞTURMANIN YENİ BAŞLIĞI OLDU

Ortaya çıkan kayıtlar, Gündoğdu ile Kol arasında finalin hakem ekibinde görev alabilecek isimlerin konuşulduğu iddiasını soruşturmanın yeni başlıklarından biri haline getirdi. Mesajlarda geçen bazı isimlerle TFF'nin daha sonra açıkladığı resmi kadronun örtüşmesi dikkat çekerken, yazışmaların hukuki ve sportif açıdan nasıl değerlendirileceği soruşturma kapsamında toplanacak diğer deliller ve yetkili mercilerin incelemeleriyle şekillenecek.