TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu’nun 7. Olağan Mali Genel Kurulu Ankara’nın Çukurambar semtinde bulunan The Green Park Hotel’de yapıldı. Federasyon Başkan Vekili Fikret Hayali’nin açılışını yaptığı genel kurulda, hazirun listesinde kayıtlı 207 delegeden 130’unun katılımıyla toplantı yeter sayısına ulaşıldı.

RAPORLAR OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Genel kurulda Divan Başkanlığını Abdullah Albunar üstlenirken, Süleyman Okur başkan yardımcısı, Mustafa Mücahit Koç ise yazman üye olarak görev yaptı. Divan Kurulu tarafından federasyonun Eylül 2024-Haziran 2026 dönemine ilişkin faaliyet ve mali raporları delegelerin değerlendirmesine sunuldu.

Yapılan oylamalar sonucunda faaliyet ve mali raporlar oy birliğiyle kabul edilerek ibra edildi.

MÜFTÜOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, genel kurulun ardından yaptığı değerlendirmede, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan tüm paydaşlara ve toplantıya katılan delegelere teşekkür etti. Müftüoğlu, bisiklet sporunun ülke genelinde yaygınlaştırılması ve uluslararası alandaki başarıların artırılması hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Divan Başkanı Abdullah Albunar ise delegelere teşekkür ederek genel kurulun Türk sporuna ve bisiklet camiasına hayırlı olmasını diledi. Toplantı, temennilerin ardından sona erdi. (Mine UZUN)

Kaynak: Haber Merkezi