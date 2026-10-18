ALANYA Yedi Bilim Koleji Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ceylinsu Özkan, bilim alanındaki başarısıyla dikkat çekti. Özkan, TÜBİTAK tarafından düzenlenen ve adli bilimlerin dünyasını gençlerle buluşturan “İzlerden Gerçeğe: Adli Bilimler” adlı eğitim programına katılmaya hak kazandı.

ADLİ BİLİMLERİ YERİNDE ÖĞRENİYOR

16-19 Ekim 2026 tarihleri arasında Mersin Akkum Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen program, Türkiye’nin farklı illerinden gelen başarılı öğrencileri bir araya getiriyor. Gençlerin bilimsel meraklarını geliştirmeyi ve araştırma becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan kampta katılımcılar, alanında uzman akademisyenler ve eğitmenler eşliğinde eğitim alıyor.

Ceylinsu Özkan da kamp kapsamında suç mahalli incelemesi, parmak izi analizi, adli genetik ile iz ve delil takibi gibi adli bilimlerin önemli başlıklarında düzenlenen atölye ve uygulamalı etkinliklere katılıyor.

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARINA YÖN VERİYOR

Öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi, bilimsel araştırmalara ilgilerini artırmayı ve kariyer hedeflerine yön vermeyi amaçlayan program, genç yeteneklerin erken yaşta bilimsel çalışmalarla tanışmasına olanak sağlıyor.

Muhabir: Gülser Yiğit