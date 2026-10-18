TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, beraberindeki federasyon heyetiyle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyarete Federasyon Başkan Vekili Fikret Hayali, Asbaşkanlar Yusuf Alperen Ayar ve Metin Cengiz ile Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler de katıldılar.

BİSİKLET SPORUNA DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Devlet Bahçeli’ye kabulleri ve bisiklet sporuna sunduğu desteklerden dolayı teşekkür edildi. Federasyon heyeti, Bahçeli’ye bisiklet sporuna verdiği katkılar nedeniyle şükranlarını iletti.