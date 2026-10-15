UEFA Konferans Ligi yeni sezon ilk maçında Trabzonspor, Finlandiya temsilcisi KuPS ile deplasmanda karşılaştı. Saat 19.45'te başlayan mücadelede bordo-mavili ekip, her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Maç raporuna göre, karşılaşmanın açılış golünü kaydeden Paul Onuachu, golden kısa bir süre sonra sakatlık geçirerek oyuna devam edemedi. Trabzonspor'un hücum hattındaki diğer isimlerinden Mohamed Salah skora katkı sağlarken, Franculino ikinci yarıda kaydettiği iki golle galibiyette başrol oynadı.

Ev sahibi KuPS ise mücadelenin ikinci yarısında iki gol bularak maça tutunmaya çalıştı. Finlandiya ekibi, karşılaşmanın 59. dakikasında kazandığı penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

AVRUPA SERÜVENİNE KAYIPSIZ BAŞLANGIÇ

Avrupa kupalarındaki ilk sınavını deplasman galibiyetiyle tamamlayan Trabzonspor, turnuvaya avantajlı bir giriş yaptı. Takımın hücum hattındaki çeşitliliği dikkat çekerken, sakatlanan Onuachu'nun kesin durumu yapılacak tıbbi kontrollerin ardından netlik kazanacak.