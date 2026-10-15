BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk oluyor. Siyah-beyazlıların Rhein-Neckar-Arena'da oynadığı karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başladı. Avrupa kupalarındaki ilk maçında Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş, Hoffenheim karşısında da galibiyet elde ederek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

HOFFENHEIM-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT 22.00'DE BAŞLADI

15 Ekim 2026 Perşembe günü Almanya'da oynanan Hoffenheim-Beşiktaş mücadelesi saat 22.00 itibarıyla başladı. Karşılaşmaya Sinsheim kentindeki Rhein-Neckar-Arena ev sahipliği yapıyor.

Mücadelede Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalıyor.

HOFFENHEIM-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Futbolseverler, Almanya'daki mücadeleyi şifresiz olarak televizyondan takip edebiliyor.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Beşiktaş, Hoffenheim karşısında şu 11'le sahaya çıktı:

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Ndidi, Orkun, Olaitan, İlhan, Trossard, Oh.

Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Bernardo, Kramaric, Burger, Avdullahu, Daghim, Asllani, Hlozek.

BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK

Siyah-beyazlılarda Vaclav Cerny, Milot Rashica ve Dusan Vlahovic, Hoffenheim karşılaşmasında forma giyemiyor. Cerny ve Rashica sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmazken, mide rahatsızlığı yaşayan Vlahovic de Almanya kafilesine dahil edilmedi.

MARSİLYA GALİBİYETİNİN ARDINDAN HEDEF İKİDE İKİ

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanında da kazanarak puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor. Alman temsilcisi ise ilk haftada OFI Crete karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından ilk puanlarını arıyor.

HOFFENHEIM-BEŞİKTAŞ MAÇINDA GÖZLER SAHADA

İki takımın Avrupa kupalarındaki ilk karşılaşmasına sahne olan mücadelede Beşiktaş, hücumdaki etkili performansını sürdürmeye çalışıyor. Siyah-beyazlılar, deplasmandan üç puanla ayrılarak Avrupa Ligi'ndeki başarılı başlangıcını devam ettirmek istiyor.