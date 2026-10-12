Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 44 ay geçmesine rağmen, en ağır hasarı alan Hatay'da sağlık hizmetleri fiziki yetersizliklerle mücadele ediyor. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi'nin açıklamalarına göre, bölgedeki sağlık çalışanları altyapısı eksik konteynerlerde zorlu koşullar altında görev yapıyor.

Defne ilçesine bağlı Turunçlu ve Harbiye'deki duruma dikkat çeken Mehlepçi, beş birimli bir merkezde yaklaşık 20 bin kişiye hizmet sunulmaya çalışıldığını aktardı. Tuvaleti dahi bulunmayan merkezlerde çalışan personelin mağduriyetine değinen Mehlepçi, hamile bir hemşirenin ihtiyaçlarını karşılamak için trafiğin yoğun olduğu bir yolda 200 metre yürümek zorunda kaldığını bildirdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YER BULUN BASKISI

Depremzede personelin yazın aşırı sıcak, kışın ise dondurucu soğuk altında hizmet verdiğini vurgulayan sendika başkanı, bölgedeki kamu çalışanlarının psikolojik ve fiziksel olarak tükendiğini ifade etti. Yeni bir aile sağlığı merkezi (ASM) inşa edilmediği gibi, mevcut şartlarda sağlıkçılara kendi imkanlarıyla konteyner koyacak arsa bulmaları yönünde baskı yapıldığı, aksi takdirde sözleşmelerinin feshedileceği uyarısında bulunulduğu öne sürüldü.

VERİLEN 1000 ASM SÖZÜ NE DURUMDA?

Sağlık Bakanlığı'nın deprem bölgesindeki birinci basamak sağlık hizmetlerini kalıcı hale getirmek amacıyla verdiği 1000 yeni ASM inşa sözü, aradan geçen yaklaşık dört yıla rağmen tam olarak hayata geçirilemedi. Şehir hastanelerine ayrılan bütçe paylarına kıyasla, afet bölgesindeki koruyucu sağlık altyapısının yavaş ilerlemesi, sahada görev yapan hekim ve hemşirelerin barınma ile çalışma krizini her geçen gün derinleştiriyor.

Kamu kaynaklarıyla inşa edilmiş, depreme dayanıklı ve müstakil binalara ihtiyaç duyulduğunu belirten Mehlepçi, yetkililere çağrıda bulundu. Hatay halkının aşı, kanser taraması ve koruyucu sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaması için sağlık emekçilerinin cezalandırılmak yerine acilen desteklenmesi gerektiği yinelendi.