Tokat'ta 9 Ekim Cuma akşamından itibaren çok sayıda kişinin benzer şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurması üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Tokat Valiliğinin açıkladığı verilere göre, 11 Ekim Pazar günü saat 08.00 itibarıyla hastanelere başvuranların sayısı 2 bin 914'e ulaştı. Tedavi ve takipleri devam eden 18 çocuğun genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

TOKAT'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Tokat Valiliği, kent merkezindeki eğitim kurumlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapılmasına karar verdi.

Bu kapsamda 12 Ekim Pazartesi günü il merkezindeki tüm resmi ve özel okullar, yaygın eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildi.

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin aynı gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

İÇME SUYU NUMUNELERİ ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Çok sayıda kişinin benzer belirtilerle hastanelere başvurmasının ardından gözler içme suyuna çevrildi.

Kentin farklı noktalarından alınan su numuneleri, ayrıntılı analiz yapılması amacıyla Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderildi.

Laboratuvar sonuçlarının üç gün içerisinde açıklanmasının beklendiği belirtilirken, rahatsızlıkların içme suyundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz kesinleşmedi.

VALİLİKTEN UYARI: ŞEBEKE SUYUNU İÇMEYİN!

Tokat Valiliği, inceleme sonuçları açıklanana kadar vatandaşların şebeke suyunu içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanmaması gerektiğini duyurdu.

Yetkililer, bu ihtiyaçların güvenilir ambalajlı içme sularından karşılanmasını istedi.

Şebeke suyunun içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabileceği ancak ağız yoluyla alınmaması gerektiği vurgulandı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, 5 Ekim'de gerçekleştirilen su analizlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtmişti.

Ancak artan hastane başvurularının ardından Valilik tedbirleri sıkılaştırarak şebeke suyunun içilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Kentte rahatsızlıkların nedenini belirlemeye yönelik incelemeler sürerken, yetkililer vatandaşların resmi açıklamaları takip etmelerini istedi.