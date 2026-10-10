Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde orta saha bölgesini genç bir yetenekle takviye etmeye hazırlanıyor. Basına yansıyan haberlere göre sarı-lacivertli ekip, Fransa'nın Lorient takımında forma giyen 21 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Arthur Avom için harekete geçti.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun uyguladığı artı 4 yabancı oyuncu kuralına uygun isimlere yöneliyor. Bu kapsamda Brighton'dan Yasin Ayari ile birlikte Lorient'ten Arthur Avom listenin ilk sıralarında yer alıyor. Yönetimin, Kamerunlu oyuncunun menajeriyle ilk resmi teması kurarak kulübün gelecek projelerini ve hedeflerini aktardığı bildirildi.

SÖZLEŞME AVANTAJI VE BONSERVİS

Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Euro olarak değerlendirilen genç orta sahanın en belirleyici durumu, mevcut sözleşmesinin sezon sonunda tamamlanacak olması. Fenerbahçe yönetimi, oyuncu cephesinden olumlu bir geri dönüş alması halinde Lorient kulübüyle bonservis pazarlıklarına resmi olarak başlayacak. Kontratın son yılına girilmesi, sarı-lacivertli ekibin masadaki pazarlık gücünü artırıyor.

FENERBAHÇE'NİN GENÇ YABANCI STRATEJİSİ NEDİR?

Süper Lig'de uygulanan yabancı kuralı, kulüpleri 21 yaş ve altındaki potansiyelli oyuncuları kadroya katarak hem sahada alternatif yaratmaya hem de gelecekte ekonomik kazanç sağlamaya itiyor. Arthur Avom hamlesi, sadece anlık bir kadro mühendisliği değil, aynı zamanda kulübün uzun vadeli yatırım planlamasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yönetim şu aşamada menajer görüşmesinden çıkacak nihai kararı bekliyor.