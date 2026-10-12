ABD'nin Montana eyaletinde bir çiftlik arazisinde gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan dev dinozor iskeleti, dünyanın dikkatini çekti.

Toprak altından çıkarılan ve yaklaşık 6 metre uzunluğunda olduğu belirtilen fosil, yapılacak açık artırmayla satışa sunulmaya hazırlanıyor.

DİNOZOR İSKELETİNE "JODI" ADI VERİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından "Jodi" adı verilen dinozor iskeletinin, milyonlarca yıllık geçmişiyle önemli bir fosil keşfi olduğu ifade edildi.

Yaklaşık 6 metre uzunluğundaki iskelet, hem büyüklüğü hem de tahmini satış fiyatıyla dikkat çekiyor.

444 MİLYON TL'YE KADAR ALICI BULABİLİR

Dev fosilin, 27 Ekim'de New York'taki dünyaca ünlü Sotheby's Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarılması planlanıyor.

Dinozor iskeletinin 6 milyon ila 9 milyon dolar arasında bir bedelle satılabileceği tahmin ediliyor.

Haberde kullanılan döviz kuru hesabına göre bu tutar, yaklaşık 296 milyon TL ile 444 milyon TL arasında değişiyor.

GÖZLER 27 EKİM'DEKİ MÜZAYEDEDE

Montana'daki çiftlik arazisinde bulunan fosilin satışından elde edilecek tutar şimdiden merak konusu oldu.

Milyonlarca dolarlık tahmini değeriyle gündeme gelen "Jodi"nin gerçek satış fiyatı, 27 Ekim'de düzenlenecek müzayedede belli olacak.