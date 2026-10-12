Kars'ın Kağızman ilçesi ile Ağrı sınırında yer alan Çemçe-Madur bölgesi, geçmişte yaşanan terör olaylarının ardından yeni bir kimlik kazanmaya başladı.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadele çalışmaları sonucunda güvenli hale getirilen bölge, doğal güzellikleri ve yüksek dağlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

3 BİN 22 METRELİK ZİRVEYE TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ

Kars Dağcılık İl Temsilciliği öncülüğünde bir araya gelen dağcılar, Kağızman sınırlarındaki 3 bin 22 metre yüksekliğindeki Mamakar Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Kars ve Kağızman'dan katılan doğa tutkunları, zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşarak Türk bayrağını dalgalandırdı. Dağın tanıtılması amacıyla zirveye üzerinde Mamakar Dağı'nın adının bulunduğu tabela da yerleştirildi.

"BÖLGEMİZİ TÜM TÜRKİYE'YE TANITMAK İSTİYORUZ"

Zirve Dağcılık Kars İl Temsilcisi Harun Çalkın, bölgenin doğa sporları açısından büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Çalkın, amaçlarının Kars ve Kağızman'ın doğal güzelliklerini tanıtmak olduğunu ifade ederek, "Bayrağımızı yüksek zirvelerde dalgalandırmak istiyoruz. Kağızman, dağcılar için yeni keşfedilen harika bir alan. Profesyonel dağcılık, tırmanış ve doğa yürüyüşleri için çok güzel rotalar bulunuyor" dedi.

DİĞER DAĞLARA DA TANITIM TABELALARI DİKİLECEK

Kağızman Dağcılık Başkanı ve Yürüyüş Lideri Harun Ağdaş ise gerçekleştirilen etkinliğin kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Bölgede bulunan diğer dağlara da tanıtım tabelaları yerleştirmek için çalışma başlattıklarını belirten Ağdaş, Kağızman'ın doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

TERÖRÜN YERİNİ DOĞA TURİZMİ ALIYOR

Geçmişte güvenlik sorunları nedeniyle gündeme gelen Çemçe-Madur bölgesi, bugün dağcılık ve doğa yürüyüşleriyle öne çıkıyor.

Bölgedeki yeni rotaların tanıtılmasıyla Kars ve Kağızman'ın doğa turizmi açısından daha fazla ziyaretçi çekmesi hedefleniyor.