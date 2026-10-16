F5Haber'in aktardığına göre, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı detaylı bir şekilde değerlendirdi. Kendi döneminde yapılan transferlerin sahadaki performansını öven deneyimli teknik adam, geçmişte bu oyunculara yönelik yapılan ağır eleştirilere sert bir dille tepki gösterdi.

Yalçın, maçın yıldızı olarak iki gol atan ve sahada son gücüne kadar mücadele eden Hyeon-Gyu Oh'u gösterdi. Düzenli forma şansı bulamayan 24 yaşındaki bir oyuncudan böyle üst düzey bir performans çıkmasının sürpriz sayılabileceğini belirten Yalçın, Oh'un maçın adamı olmayı fazlasıyla hak ettiğini ifade etti. Sahadaki en iyi dört ismin kendi döneminde transfer edilen Agbadou, Murillo, Junior Olaitan ve Oh olduğunu vurgulayan çalıştırıcı, scout ekibinin ve teknik heyetinin ne kadar doğru işler yaptığının altını çizdi.

"ÇÖP" ELEŞTİRİLERİNE SERT TEPKİ

Görevden ayrılmasının ardından kendi transfer ettiği oyuncular için "çöp" yakıştırması yapıldığını hatırlatan Yalçın, bu duruma sitem etti. Sosyal medya ve bazı basın organlarında haksız eleştirilere maruz kaldıklarını belirten Yalçın, "Gördük çöpleri. Biz işimizi ne kadar doğru yapmışız. Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksin" diyerek oyuncularının güncel performansından duyduğu gururu dile getirdi. Hafta sonları Avrupa'nın yirmi farklı ülkesine oyuncu izlemek için ekipler gönderdiklerini belirten Yalçın, doğru gözlemin meyvelerini topladıklarını aktardı.

TRANSFER STRATEJİSİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki son döneminde kadroya katılan isimlerin, özellikle genç ve gelişime açık olmaları nedeniyle uzun vadeli bir projenin parçası olduğu biliniyor. Yalçın, Amir Murillo'yu antrenmanda kadro dışı kaldığı an hızla arayıp transfer ettiklerini, Junior Olaitan'ı ise Göztepe'de forma şansı bulamazken bizzat izleyip potansiyelini görerek takıma kazandırdıklarını açıkladı. Bu stratejinin, Beşiktaş'ın gelecekteki olası yüksek bonservis gelirlerinin temelini oluşturduğu değerlendiriliyor. Yalçın ayrıca Olaitan'ın topla fazla oynamayı bırakıp atletizmini öne çıkarması halinde çok daha iyi yerlere geleceğini öngördü.

ALANYASPOR MAÇI İÇİN ROTASYON UYARISI

Beşiktaş'ın yoğun fikstürüne dikkat çeken Yalçın, forma adaletinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Siyah-beyazlıların Trendyol Süper Lig'deki Corendon Alanyaspor karşılaşmasına yönelik rotasyon tavsiyesinde bulunan Yalçın, "Alanya maçında Vlahovic'le oynayacaksan, üç gün sonraki maçta Oh'la oynayacaksın" diyerek genç forvete daha fazla şans verilmesi gerektiğini belirtti. Yalçın'ın bu uyarıları, Alanyaspor cephesinde de Beşiktaş'ın muhtemel hücum hattı planlaması açısından yakından takip ediliyor.

Öte yandan, Beşiktaş'ın genel gidişatını ve galibiyetini takdir eden Yalçın, takımın çok daha iyi yerlere geleceğine inandığını ifade etti. Ancak takımın kalecisi konusunda ciddi uyarılarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, Amed ve Kocaeli maçlarında yenen hatalı gollere ve yaptırılan penaltılara dikkat çekerek, kaleci performansında belirgin bir düşüş yaşandığını sözlerine ekledi.