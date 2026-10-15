Ticaret Bakanlığı, taksitli satışlara ilişkin önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmî Gazete’de yayımlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile taksitli mal ve hizmet satışlarına yönelik yeni hükümler getirildi.

TAKSİT SÜRELERİNİ BAKANLIK BELİRLEYEBİLECEK

Yeni düzenlemeye göre Ticaret Bakanlığı, konut satışları hariç olmak üzere taksitli mal ve hizmet satışlarında uygulanacak taksit sürelerini belirleyebilecek.

Bakanlık ayrıca gerekli gördüğü durumlarda taksitli satışlara yönelik ilave sınırlamalar getirebilecek.

SONRADAN TAKSİTLENDİRME DE KAPSAMDA

Düzenleme yalnızca satış sırasında yapılan taksitlendirmeleri kapsamıyor. Mal veya hizmet satışının ardından belirli bir ücret karşılığında borcun taksitlendirilmesi ya da ödemenin ertelenmesi gibi uygulamalar da yeni yetki kapsamında değerlendirilecek.

Kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeden gerçekleştirilen konut dışındaki taksitli satışlar da Bakanlığın belirleyeceği kurallara tabi olabilecek.

YÖNETMELİKTE BAZI MADDELER KALDIRILDI

Yapılan değişiklik kapsamında mevcut yönetmeliğin ilgili maddesinde yer alan üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar yürürlükten kaldırıldı.

Böylece taksitli satışlara ilişkin düzenlemelerde Bakanlığın yetkisi yeniden şekillendirildi.

YENİ KARARLAR İNTERNETTEN DUYURULACAK

Ticaret Bakanlığının taksit süreleri ve sınırlamalara ilişkin alacağı kararların, Bakanlığın resmî internet sitesinde yayımlanması ve üst meslek kuruluşlarına gönderilmesi kararlaştırıldı.

Yeni düzenleme, taksit sürelerinin hemen değiştiği anlamına gelmiyor. Bakanlığa bu konuda karar alma yetkisi verilirken uygulanacak taksit süreleri ve olası sınırlamalar, yapılacak duyurularla netleşecek.