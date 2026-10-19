Alanya'nın Dere Mahallesi'nde 18 Ekim 2026 Pazar günü meydana gelen olayda, 67 yaşındaki Recep Akman evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu. Ailesinin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Akman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

AİLESİ 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NE HABER VERDİ

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) 19 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan haberine göre, Recep Akman'ı banyoda hareketsiz bulan aile üyeleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Adrese ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 67 yaşındaki Akman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri de ölümün meydana geldiği adreste inceleme yaptı.

CENAZESİ ALANYA BELEDİYESİ MORGUNA KALDIRILDI

Olayın ardından Cumhuriyet savcılığının incelemesi gerçekleştirildi. Akman'ın cenazesi, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Alanya Belediyesi Morguna götürüldü.

19 Ekim 2026 itibarıyla Akman'ın ölüm nedenine ilişkin kesinleşmiş bir adli tıp sonucu kamuoyuna açıklanmadı. Ölümün herhangi bir sağlık sorunundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda da doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

ÖLÜM NEDENİNE İLİŞKİN İNCELEME SÜRÜYOR

Recep Akman'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için yürütülecek adli ve tıbbi değerlendirmelerin sonucu bekleniyor.

Adli ölüm incelemelerinde izlenen usul, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 86 ve 87. maddelerinde düzenleniyor. Bu hükümler, ölünün adli muayenesi ve gerekli görülmesi halinde otopsi yapılmasına ilişkin esasları belirliyor. Ancak Akman hakkında otopsi kararı verilip verilmediğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Olayla ilgili soruşturmanın sonucuna ve kesin ölüm nedenine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.