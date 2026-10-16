Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, gıda güvenliğini tehlikeye atan bir üretim tesisine müdahale etti. Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) karşısında faaliyet gösteren işletmede yapılan denetimlerde, halk sağlığını doğrudan tehdit eden koşullar tespit edildi.

Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, pul biber ve domates salçası üretilen tesiste hijyen standartlarına uyulmadığı belirlendi. Ekiplerin incelemesinde, salça yapımında kullanılmak üzere ayrılmış yüzlerce kilogram çürümüş domates bulundu.

KÜFLÜ ÜRÜNLER NASIL İMHA EDİLECEK?

İşletmenin depolarında ayrıca kötü koku yayan ve küflenmiş halde bekletilen hazır salçalar da kayda geçti. Pul biber yapımında kullanılan biberlerin ise üretim standartlarına ve sağlık koşullarına uygun olmadığı tutanaklara yansıdı.

HALK SAĞLIĞI İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILDI?

Gıda zehirlenmesi ve kronik sağlık sorunlarına yol açabilecek nitelikteki bu ürünler, zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. İlgili mevzuat kapsamında işletme hakkında cezai işlem uygulanırken, güvensiz gıda üretimine karşı denetimlerin süreceği bildirildi.