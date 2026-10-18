Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. Yalçıntaş'a yöneltilen suçlamalar ve soruşturma dosyasında yer aldığı belirtilen bulgular gündeme gelirken, sanatçının hakkındaki iddialara verdiği yanıtlar da dikkat çekti.

EVİNDEKİ ARAMADA NELER BULUNDU?

İddianamede aktarılan bilgilere göre, Yalçıntaş'ın adresinde gerçekleştirilen aramalarda esrar öğütmede kullanıldığı değerlendirilen iki öğütücü, hassas terazi ve içerisinde bitki kırıntıları bulunduğu belirtilen bir kavanoz ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şarkıcının cep telefonundaki bazı görüşmeler de incelemeye alındı. Telefon rehberinde “Aytaç Kartt” ve “Mami Rodi” isimleriyle kayıtlı kişilerle gerçekleştirilen sesli ve yazılı görüşmelerin uyuşturucu ticareti amacıyla yapıldığı iddia edildi.

“KAVANOZDAKİ MADDE ANNEMİN GÖNDERDİĞİ KEKİKTİ”

Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise Yalçıntaş'ın evinde ele geçirilen malzemelere ilişkin savunması oldu.

İddianamede yer alan ifadesine göre uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyen Yalçıntaş, kavanozda bulunan bitkinin annesi tarafından gönderilen kekik olduğunu öne sürdü.

Şarkıcı, öğütme aparatlarının Buğra Ateş isimli arkadaşı tarafından kendisine hediye edildiğini, hassas teraziyi ise spor yaptığı için beslenme programını kontrol etmek amacıyla kullandığını belirtti.

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİNİN SONUÇLARI DOSYADA

Soruşturma kapsamında Yalçıntaş'tan alınan kan ve saç örnekleri de incelemeye gönderildi.

İddianamede, yapılan analizlerde esrarın etken maddesi THC'nin metaboliti ile kokain tespit edildiği belirtildi.

Savcılık, aramalarda ele geçirildiği belirtilen malzemeleri, telefon görüşmelerini ve inceleme sonuçlarını soruşturma dosyası kapsamında değerlendirdi.

10 YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS CEZASI İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İlyas Yalçıntaş'ın “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi. Ancak mahkeme, Yalçıntaş'ın adresinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yetki alanı dışında kalması nedeniyle yetkisizlik kararı verdi.

Bu kararın ardından dosya, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

TEMMUZ AYINDA TUTUKLANMIŞTI

İlyas Yalçıntaş, geçtiğimiz temmuz ayında kamuoyunda tanınan isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden, aralarında Yalçıntaş'ın da bulunduğu 4 kişinin tutuklandığı bildirilmişti.

Hakkında ağır hapis cezası talep edilen şarkıcının yargılama sürecinde mahkemenin vereceği karar bekleniyor.