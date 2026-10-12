İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protestolarla ilgili açılan davalarda karar çıktı.

İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen iki ayrı dosyada toplam 90 kişi hakkında hüküm kuruldu. Mahkeme, 88 kişinin beraatine karar verirken 2 sanık hakkında hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İLK DOSYADA 44 KİŞİ BERAAT ETTİ

Saraçhane protestolarına ilişkin 45 kişinin yargılandığı ilk dosyanın karar duruşması İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmada sanık avukatları savunmalarını yaparken, İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da söz alarak gösteri ve yürüyüş hakkına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla yargılanan 44 kişi hakkında beraat kararı verildi.

Bir sanık ise sosyal medya paylaşımı nedeniyle yöneltilen "suç işlemeye tahrik" suçlamasından 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İKİNCİ DOSYADA DA BENZER KARAR

İlk duruşmanın tamamlanmasının ardından aynı mahkemede diğer dosyanın yargılamasına geçildi.

Bu dosyada da 44 kişi hakkında beraat kararı verildi.

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle "suç işlemeye tahrik" suçundan yargılanan bir sanığa ise 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu sanık hakkında da hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Böylece iki ayrı dosyada yargılanan toplam 90 kişiden 88'i beraat etmiş oldu.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI'NDAN ÖZGÜRLÜK VURGUSU

Duruşmaya katılan İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, savunmasında toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının anayasal güvence altında bulunduğuna dikkat çekti.

Kaboğlu, kolluk kuvvetlerinin güç kullanma yetkisinin istisnai koşullarla sınırlı olduğunu belirterek, temel hak ve özgürlüklerin esas alınması gerektiğini ifade etti.

İstanbul Valiliği'nin 19-23 Mart 2025 tarihlerini kapsayan gösteri ve yürüyüş yasağı kararına da değinen Kaboğlu, söz konusu kararın idari yargı tarafından iptal edildiğini ve kararın kesinleştiğini söyledi.

Kaboğlu, protestolar nedeniyle açılan davaların ifade özgürlüğü ve toplantı hakkı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

2 KİŞİ HAKKINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mahkeme, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapis cezası verdiği iki sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı uyguladı.

Bu karar, belirlenen yasal koşullar çerçevesinde hükmün sanıklar hakkında hemen hukuki sonuç doğurmaması anlamına geliyor.

Kararın kesinleşme durumu ve olası kanun yolu başvurularına ilişkin ise paylaşılan bilgilerde ayrıntı bulunmuyor.

SARAÇHANE PROTESTOLARINDA YARGILAMA SÜRECİ

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasının ardından İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlerde protesto gösterileri düzenlenmişti.

İstanbul'daki gösterilerin önemli merkezlerinden biri Saraçhane olmuş, protestolara katılan bazı kişiler hakkında adli süreç başlatılmıştı.

İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen iki dosyada verilen son kararlarla birlikte 88 kişi hakkındaki yargılama beraatle sonuçlanırken, 2 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.