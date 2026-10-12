Şanlıurfa'nın Çankaya Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olay, bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Hakkında yaralama ve çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirtilen Celal Çaltı'nın (30) kaldığı rezidans dairesinde silahlar olduğu yönünde ihbar yapılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İhbarın ardından adrese zırhlı polis araçları ve özel harekât ekipleri sevk edildi. Rezidans çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken ekipler, şüphelinin bulunduğu daireye yönelik operasyon başlattı.

POLİSİN TESLİM OL ÇAĞRISINA SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

Operasyon sırasında polis ekipleri, Celal Çaltı'ya teslim olması yönünde çağrıda bulundu.

Ancak iddiaya göre Çaltı, ekiplerin uyarılarına uymayarak silahla karşılık verdi. Bunun üzerine polis ekipleri ile şüpheli arasında çatışma yaşandı.

Olay sırasında rezidans çevresinde güvenlik önlemleri sürdürülürken sağlık ekipleri de olası bir müdahale için bölgede hazır bekletildi.

ÇATIŞMANIN ARDINDAN BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Bir süre devam ettiği belirtilen silahlı çatışmanın ardından dairede yapılan kontrolde Celal Çaltı, başından vurulmuş halde bulundu.

Olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 30 yaşındaki Çaltı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çaltı'nın çatışma sırasında kendi silahıyla yaşamına son verdiği öğrenildi. Ölümün kesin nedeninin belirlenmesi için adli inceleme başlatıldı.

ÖLÜM HABERİNİN ARDINDAN GERGİNLİK YAŞANDI

Celal Çaltı'nın hayatını kaybettiği haberini alan yakınları olay yerine geldi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Çaltı'nın yakınları ile polis ekipleri arasında gerginlik çıktı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini sürdürdü.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Celal Çaltı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin operasyon ve çatışmanın yaşandığı rezidans dairesindeki incelemeleri kapsamında olayla ilgili soruşturma sürüyor.