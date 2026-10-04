Portekiz ile Norveç arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 21.45’te başlayacak.

Portekiz’in ev sahipliği yapacağı mücadele Estádio do Dragão’da oynanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

PORTEKİZ-NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Portekiz-Norveç karşılaşması A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Böylece mücadele Türkiye’den televizyon aracılığıyla şifresiz takip edilebilecek.

CRISTIANO RONALDO NEDEN YOK?

Karşılaşma öncesinde en fazla merak edilen konulardan biri Cristiano Ronaldo’nun kadroda bulunmaması oldu.

Ronaldo, iki takım arasında oynanan ilk karşılaşmada teknik direktör Jorge Jesus tarafından yedek bırakılmıştı. Portekiz’in mücadeleyi 2-1 kazanmasının ardından 41 yaşındaki yıldızın milli takım kampından ayrıldığı bildirildi.

Ronaldo’nun ayrılığının gerekçesini daha sonra açıklayacağını ifade ettiği belirtilirken, bu nedenle yıldız futbolcunun Norveç karşısında forma giymesi beklenmiyor.

GÖZLER ESTÁDIO DO DRAGÃO'DA

Portekiz ile Norveç, UEFA Uluslar Ligi’nde kritik bir mücadeleye çıkacak. Ronaldo’nun yokluğunda Portekiz’in sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağı da karşılaşmanın öne çıkan başlıklarından biri olacak.