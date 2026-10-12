Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki sürücü yarım saatlik takibin ardından yakalandı. Sözcü'nün aktardığına göre, Talas Bulvarı'nda başlayan kovalama, Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde polis ekiplerinin barikat kurmasıyla sona erdi.

Araçtan indirilen Y.K.'nin kimlik sorgusunda, 18 yaşını doldurmasına sadece dört gün kaldığı belirlendi. Sürücünün mevcut ehliyetinin, kullandığı hafif ticari araç için yetersiz olduğu anlaşıldı.

CEZAYI DUYUNCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince genç sürücüye toplam 335 bin lira idari para cezası uygulandı. Ceza miktarını öğrenince sinir krizi geçiren Y.K., polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, "Ağabey borcumuz vardı bizim, tüm çalıştığım gidecek. Dershane param gidecek" diyerek gözyaşı döken Y.K., ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

TRAFİK İHLALLERİNDE YAPTIRIMLAR KATLANARAK ARTIYOR

Güncel trafik mevzuatında, yetersiz ehliyetle araç kullanmak ve güvenlik güçlerinin ihtarına uymayarak trafiği tehlikeye atmak en ağır idari yaptırımlara tabi tutuluyor. Olay yerindeki yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından söz konusu araç çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.