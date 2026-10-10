Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Süper Lig'deki Kasımpaşa galibiyetinin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. F5Haber'in aktardığına göre yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı kritik Barcelona karşılaşmasına odaklandıklarını belirtti.

Başarılı futbolcu, takımın sahadaki motivasyon kaynağı olarak taraftarı işaret etti. Galatasaray tribünlerinin hem saha içinde hem de saha dışında olağanüstü bir destek sağladığını vurgulayan Osimhen, futbolcuların her mücadelesinde önceliğin taraftarı ve kulüp armasını gururlandırmak olduğunu ifade etti.

BARCELONA MAÇI ÖNCESİ ÖZGÜVEN

Avrupa arenasındaki zorlu fikstür öncesi takımın moral durumuna değinen Nijeryalı golcü, Şampiyonlar Ligi seviyesindeki rekabete zihinsel olarak hazır olduklarının sinyalini verdi. Devler Ligi'nde İspanyol temsilcisi Barcelona'ya karşı oynanacak mücadele hakkındaki soruları yanıtlayan Osimhen, net bir ifadeyle "Biz hazırız" diyerek takımın Avrupa hedeflerindeki iddiasını ortaya koydu.