UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Yunanistan ekibi AEK ile karşı karşıya geldi. Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadelede Shakhtar Donetsk, rakibini 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın ardından gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri ise teknik direktör Arda Turan oldu.

12 YIL SONRA AYNI STATTA TARİH TEKERRÜR ETTİ

Arda Turan için Stamford Bridge Stadı'nın yeri oldukça özel. Türk futbolunun yıldız ismi, 2014 yılında Atletico Madrid formasıyla aynı statta Chelsea'ye karşı tarihi bir başarı yaşamıştı.

Aradan geçen 12 yılın ardından bu kez teknik direktör olarak Stamford Bridge'e çıkan Turan, Shakhtar Donetsk'in başında önemli bir galibiyet elde etti.

Futbolculuk döneminde Şampiyonlar Ligi finaline yükselmenin sevincini yaşadığı stat, bu kez teknik direktörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetine sahne oldu.

SHAKHTAR DONETSK'TEN 3 GOLLÜ GALİBİYET

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, AEK karşısında etkili bir performans sergileyerek sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren goller Pedrinho, Tobias ve Mendoza'dan geldi.

Alınan sonuçla Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyet sevincini yaşadı.

2014'TE CHELSEA'Yİ YIKAN GOLÜ ATMIŞTI

Arda Turan, Atletico Madrid forması giydiği 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea'ye karşı unutulmaz bir performans sergilemişti.

İspanyol temsilcisi, ilk maçta sahasında 0-0 berabere kaldığı Chelsea'yi Londra'daki rövanş karşılaşmasında 3-1 mağlup ederek finale yükselmişti.

O tarihi karşılaşmada Arda Turan, 72. dakikada takımının üçüncü golünü kaydederek galibiyette önemli rol oynamıştı.

FUTBOLCU OLARAK GOL ATTI, TEKNİK DİREKTÖR OLARAK KAZANDI

Arda Turan'ın Stamford Bridge'de yaşadığı iki farklı başarı, futbolculuktan teknik direktörlüğe uzanan kariyerinde dikkat çekici bir hikâye oluşturdu.

2014 yılında Atletico Madrid formasıyla Chelsea ağlarını havalandıran Turan, 2026 yılında Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü olarak aynı statta galibiyet sevinci yaşadı.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan, 12 yıl arayla Stamford Bridge'de elde ettiği başarılarla bir kez daha gündeme geldi.