Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalara yapılan itirazları değerlendirerek nihai kararını açıkladı. Kurul, Okan Buruk ve Lesley Ugochukwu'nun cezalarında değişikliğe gitmedi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle kırmızı kart gören Okan Buruk'un cezası kesinleşti. İtirazı inceleyen kurul, 1 resmi müsabakada soyunma odası ile yedek kulübesine giriş yasağı ve 100 bin liralık para cezasında isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.

Aynı karşılaşmada kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen Lesley Ugochukwu'nun 2 resmi müsabakadan men cezası da kurul tarafından onandı. Ayrıca Galatasaray Kulübüne, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle kesilen 350 bin liralık para cezası da geçerliliğini korudu.

CEZALARIN UYGULANMA SÜRECİ

Tahkim Kurulu'nun verdiği bu onama kararlarının ardından, ilgili isimlerin PFDK tarafından kesilen cezaları kesinleşmiş oldu. Kararların nihai nitelik taşıması nedeniyle Okan Buruk ve Ugochukwu, takımlarının fikstürdeki ilk resmi müsabakalarında görev yapamayacak.