Büşra Özdemir ve üç ilçe belediyesi için AK Parti iddiası

Alanya'nın hem doğasına hem çiftçisine büyük saygısızlık!

Alanya'da 2 kişinin öldüğü korkunç baskının görüntüleri ortaya çıktı: İşte o dehşet anları

Eray Erdem'den şaşırtan hamle: Bütün komitelere itiraz etti

Tepkiler çığ gibi yükselmişti: Eray Erdem'den 180 derece tornistan

Bunlar da ilginizi çekebilir

İslam Memiş’ten altın ve gümüş için kritik değerlendirme

Öğrenci servisinin kontrolden çıkarak devrilmesine ilişkin olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Öğrenci servisinin devrildiği haberini alan aileler, çocuklarının sağlık durumunu öğrenmek için Yüksekova Devlet Hastanesi'ne geldi.

Hastanede yapılan kontrollerin ardından öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Edinilen bilgilere göre, okul çıkışında öğrencileri Vezirli köyünden Gürkavak köyü ve bağlı mezralara götürmek üzere yola çıkan 30 S 2396 plakalı öğrenci servisi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.