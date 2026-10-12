Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli köyünde meydana gelen trafik kazasında, taşımalı eğitim kapsamında öğrencileri evlerine götüren servis aracı devrildi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 12 öğrenci hafif yaralandı.
YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA DEVRİLDİ
Kaza, saat 14.00 sıralarında Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli köyünün Köprüce mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, okul çıkışında öğrencileri Vezirli köyünden Gürkavak köyü ve bağlı mezralara götürmek üzere yola çıkan 30 S 2396 plakalı öğrenci servisi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Kontrolden çıkan servis aracı, yol kenarına devrilerek durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan 12 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, kazada yaralanan öğrencilere olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından 12 öğrenci, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede yapılan kontrollerin ardından öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
AİLELER HASTANEYE AKIN ETTİ
Öğrenci servisinin devrildiği haberini alan aileler, çocuklarının sağlık durumunu öğrenmek için Yüksekova Devlet Hastanesi'ne geldi.
Hastaneye ulaşan aileler, yetkililerden çocuklarının sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunun açıklanmasıyla ailelerin endişesi azaldı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Öğrenci servisinin kontrolden çıkarak devrilmesine ilişkin olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.