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Yetkililerin internet üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetler ve dolandırıcılık girişimlerine karşı denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Ayaş, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan ve Şereflikoçhisar ilçelerinde gerçekleşen 9 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

Bu yıl içerisinde meydana gelen ve failleri henüz belirlenemeyen siber dolandırıcılık olaylarına yönelik yürütülen soruşturmalarda da önemli sonuçlar elde edildi.

Tespit edilen internet siteleri ilgili makamlara bildirilerek erişime kapatıldı.

Erişim engeli getirilen sitelerin dağılımı şöyle:

Yapılan incelemelerde yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu belirlenen 436 internet sitesi tespit edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri sanal devriye ve açık kaynak araştırmalarında toplam 778 sosyal medya hesabı ve URL adresini inceledi.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.