Ankara'da siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde yüzlerce internet sitesi mercek altına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri sanal devriye ve açık kaynak araştırmalarında toplam 778 sosyal medya hesabı ve URL adresini inceledi.
436 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELLENDİ
Yapılan incelemelerde yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu belirlenen 436 internet sitesi tespit edildi.
Erişim engeli getirilen sitelerin dağılımı şöyle:
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357 internet sitesi: Yasa dışı bahis
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3 internet sitesi: Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık
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76 internet sitesi: Müstehcen içerik paylaşımı
Tespit edilen internet siteleri ilgili makamlara bildirilerek erişime kapatıldı.
9 DOLANDIRICILIK OLAYI AYDINLATILDI
Jandarma ekiplerinin çalışmaları yalnızca internet siteleriyle sınırlı kalmadı.
Bu yıl içerisinde meydana gelen ve failleri henüz belirlenemeyen siber dolandırıcılık olaylarına yönelik yürütülen soruşturmalarda da önemli sonuçlar elde edildi.
Ayaş, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan ve Şereflikoçhisar ilçelerinde gerçekleşen 9 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.
10 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Siber suçlara yönelik çalışmalar sonucunda tespit edilen 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Yetkililerin internet üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetler ve dolandırıcılık girişimlerine karşı denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.