Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde buz sporlarına yönelik ilgi her geçen gün artıyor. Muratpaşa Belediyespor bünyesinde 3 ile 15 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan buz hokeyi takımı, U8, U10 ve U12 kategorilerindeki turnuvalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Toplam 41 lisanslı sporcunun bulunduğu takımda, kız çocuklarının sayısının erkekleri geride bırakması ve kaleci pozisyonlarında da kızların görev alması dikkat çekiyor.

Kulübün hobi grupları ve artistik buz pateni alanındaki çalışmalarını da inceleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sporcularla oynanan hazırlık maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Uysal'ın açıklamalarına göre, belediye her yıl 25 farklı branşta 15 bin gence spor imkanı sunuyor. Squash ve buz pateni gibi özel branşların kentin spor kültürü için taşıdığı öneme değinen Uysal, Muratpaşa'nın tam anlamıyla bir spor kenti kimliği kazandığını aktardı.

OLİMPİK PİST İÇİN YATIRIM ÇAĞRISI

Akdeniz bölgesinde gerçek buzla faaliyet gösteren tek pistin Muratpaşa'da bulunduğunu belirten Başkan Uysal, mevcut tesisin yoğun talebi karşılamakta yetersiz kaldığını vurguladı. Kent genelinde yaklaşık 1500 ailenin ve çocuğun buz sporlarıyla aktif olarak ilgilendiğini bildiren Uysal, bu durumun genel kamu bütçesiyle desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Uysal, devlet yetkililerine seslenerek Antalya'ya olimpik standartlarda yeni bir buz pateni pisti kazandırılması için çağrı yaptı.

SICAK İKLİMDE KIŞ SPORLARINA OLAN TALEP NASIL ARTTI?

Akdeniz ikliminin hakim olduğu bir coğrafyada kış sporlarına yönelik bu düzeyde bir katılım, bölgesel spor alışkanlıklarının çeşitlendiğini gösteriyor. Özellikle 1500 ailenin buz hokeyi ve pateni gibi altyapı maliyeti yüksek alanlara yönelmesi, yerel yönetimlerin alternatif branşlara sunduğu erişim imkanlarının doğrudan bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Kız sporcuların ağırlıkta olması ise geleneksel olarak erkek egemen bilinen buz hokeyinde tabandan gelen bir değişime işaret ediyor.