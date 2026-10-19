Muğla siyasetinde son günlerde yaşanan gelişmelere bir yenisi eklendi. CHP üyeliğinden ayrıldığını açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın siyasi geleceği tartışılırken, Bodrum'da düzenlenen bir etkinlikte çekilen fotoğraf dikkatleri üzerine topladı.

Aras'ın AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ile aynı masada yan yana oturması, kamuoyunda "Muğla Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye mi geçiyor?" sorusunu gündeme getirdi.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 16 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden ayrıldığını ve belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Kararının gerekçesini kentte yürütülen hizmetlerin siyasi tartışmaların gölgesinde kalmasıyla açıklayan Aras, önceliğinin Muğla'ya hizmet etmek olduğunu vurgulamıştı.

Bu açıklamanın ardından Aras'ın başka bir siyasi partiye katılıp katılmayacağına ilişkin iddialar gündeme gelmişti.

BODRUM'DAKİ FOTOĞRAF KULİSLERİ HAREKETLENDİRDİ

Siyasi tartışmalar sürerken Bodrum'da düzenlenen Vanlılar Gecesi'nden dikkat çekici bir görüntü geldi.

Etkinliğe katılan Ahmet Aras ile AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin yan yana oturması, Aras'ın siyasi geleceğine ilişkin yorumları artırdı.

İkilinin aynı karede yer aldığı fotoğrafın kamuoyuna yansıması, özellikle Muğla ve Ankara siyasetinde olası bir parti değişikliği tartışmasını yeniden alevlendirdi.

AK PARTİLİ METE'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Fotoğrafın ardından AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin açıklaması da gündem oldu.

Gazeteci Sinan Burhan'ın tv100 yayınında aktardığına göre Mete, Ahmet Aras'ın Muğla için çalışan bir belediye başkanı olduğunu belirterek kendisini AK Parti'de görmek istediklerini ifade etti.

Mete'nin bu sözleri, Aras'ın AK Parti'ye katılabileceği yönündeki siyasi yorumların artmasına neden oldu.

GÖZLER AHMET ARAS'IN VERECEĞİ KARARDA

CHP'den istifa eden Ahmet Aras'ın şu anki siyasi statüsü bağımsız belediye başkanlığı olarak devam ediyor.

AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara rağmen Aras tarafından yeni bir parti üyeliğine ilişkin resmî açıklama yapılmış değil.

Muğla siyasetinde tartışmalar sürerken, Aras'ın bundan sonraki siyasi yol haritası merakla bekleniyor.