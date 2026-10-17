Türkiye'den Avrupa'ya yük taşıyan tır şoförleri, sınır kapılarında oluşan 30 kilometrelik kuyruk nedeniyle günlerdir yollarda bekliyor. Sürücülerin aktardığına göre, gümrük geçişlerindeki yavaşlama hem nakliye sürecini hem de şoförleri zor durumda bıraktı.

Sırada bekleyen tır şoförleri, Türk ve Bulgar gümrük yetkililerinin gecikme konusunda birbirlerini sorumlu tuttuğunu belirtiyor. İki gündür direksiyon başında olduklarını ifade eden nakliyeciler, güzergah üzerinde tuvalet bulunmaması ve araçlarındaki kuru gıda stoklarının tükenme noktasına gelmesi nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.

GÜMRÜKLER ARASI KOORDİNASYON SORUNU

Avrupa'ya yönelik ihracat sevkiyatlarında, sınırın her iki tarafındaki gümrük işlemlerinin eşgüdümlü ilerlememesi sık sık kilometrelerce uzayan kuyruklara yol açıyor. Bekleyişlerini sürdüren şoförler, sınır kapılarında tam kapasiteyle ve çift vardiya sistemine geçilmediği sürece mevcut yoğunluğun kısa sürede erimesinin mümkün olmadığını vurguluyor.