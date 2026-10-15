YALOVA'NIN Kadıköy beldesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek işletmeyi sardı. İçeride bulunan mobilya ürünleri ve kimyasal maddelerin etkisiyle şiddetlenen alevler, çevrede korku ve paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından alevler söndürülürken, işletmede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

YANGIN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLADI

Yangın, bugün saat 20.00 sıralarında Kadıköy beldesine bağlı Özden Mahallesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, işletme içerisinde bulunan yanıcı malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.

İmalathaneden yükselen alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

KİMYASAL MADDELER ALEVLERİN BÜYÜMESİNE NEDEN OLDU

Yangının çıktığı işletmede mobilya üretiminde kullanılan çeşitli ürünlerin yanı sıra kimyasal maddelerin de bulunduğu öğrenildi. Yanıcı malzemelerin etkisiyle hızla yayılan alevler, imalathanenin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması ve çevreye yayılmasının önlenmesi amacıyla müdahalede bulundu. İşletmede bulunan malzemelerin yanması, söndürme çalışmalarını güçleştirdi.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere farklı noktalardan müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine söndürme çalışmalarına ağırlık verilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yaklaşık bir saat boyunca mücadele etti.

Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

İMALATHANE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak alevlerin etkisiyle mobilya imalathanesinde büyük çapta maddi hasar oluştu. İşletmenin yangın sonrasında kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Yangının ardından imalathanede meydana gelen hasarın boyutunun belirlenmesine yönelik incelemelerin yapılması bekleniyor.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayın ardından yangının nasıl başladığının tespit edilmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Yetkililerin yapacağı incelemeler sonucunda yangının kesin çıkış nedeninin netlik kazanması bekleniyor.