TÜRK futbolunun geçmiş dönem yöneticilerinden, Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Erdoğan Ünver'in hayatını kaybettiği açıklandı. Bir dönem Türk futbolunun en üst yönetim kademesinde görev yapan Ünver'in vefat haberini Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu. Federasyon tarafından yayımlanan taziye mesajında, Ünver'in Türk futboluna verdiği hizmetlere dikkat çekilerek ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.

TFF'DEN ERDOĞAN ÜNVER İÇİN TAZİYE MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, eski başkanlarından Erdoğan Ünver'in vefatının ardından resmî bir açıklama yayımladı.

Federasyonun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Erdoğan Ünver'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 13 Ağustos 1985 ile 10 Ocak 1986 tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini üstlenerek Türk futboluna hizmet eden Ünver, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde de çeşitli görevlerde bulundu. Merhum Erdoğan Ünver'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

1985-1986 YILLARINDA TFF BAŞKANLIĞI YAPTI

Erdoğan Ünver, 13 Ağustos 1985 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini üstlendi. Ünver'in başkanlık dönemi 10 Ocak 1986 tarihinde sona erdi.

Yaklaşık beş ay boyunca federasyon başkanlığı görevini yürüten Ünver, Türk futbolunun yönetiminde sorumluluk üstlenen isimler arasında yer aldı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINDA DA GÖREV ALDI

Erdoğan Ünver'in spor yönetimindeki çalışmaları yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu ile sınırlı kalmadı. Ünver, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde de çeşitli görevlerde bulundu.

Hem federasyon başkanlığı hem de kamu kurumlarındaki görevleriyle spor yönetimi alanında hizmet veren Ünver, Türk sporunun geçmiş dönem yöneticileri arasında yer aldı.

SPOR CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, yayımladığı açıklamada Erdoğan Ünver'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirirken merhumun ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diledi.

Eski TFF Başkanı Erdoğan Ünver'in ölüm nedeni, yaşı ve cenaze törenine ilişkin ayrıntılar ise paylaşılan açıklamada yer almadı.