e-Devlet kapısına eklenen yeni bir hizmetle, mirasçıların vefat eden yakınlarına ait finansal geçmişi öğrenmesi kolaylaştı. Yapılan duyuruya göre, vatandaşlar banka şubelerine gitmeye veya posta yoluyla evrak göndermeye gerek kalmadan risk raporu talebinde bulunabilecek.

Ücretsiz olarak sunulan bu yeni hizmet, vefat eden kişinin tüm finansal haritasını detaylı şekilde ortaya koyuyor. Raporun içeriğinde; güncel kredi limitleri, mevcut borç durumu, geçmiş kredi başvuruları ile karşılıksız çek ve senet bilgileri eksiksiz olarak yer alıyor.

KOTA SINIRLAMASI GETİRİLDİ

Sistem üzerinden yapılacak sorgulamaların suistimal edilmemesi amacıyla belirli bir kota uygulamasına gidildi. Her vefat eden kişi için mirasçılar tarafından günde en fazla bir, ayda dört ve yılda toplam 24 kez rapor oluşturulabilecek.

MİRASÇILAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Vefat eden kişinin borçlarının mal varlığından fazla olması durumunda başvurulan "mirasın reddi" süreci için bu rapor kritik bir önem taşıyor. Yasal olarak üç ay içinde karar vermesi gereken mirasçılar, e-Devlet üzerinden saniyeler içinde alacakları bu finansal döküm sayesinde hukuki adımlarını çok daha hızlı ve net bir şekilde planlayabilecek.