SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zam, yılın ikinci yarısında gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre belirlenecek.

Bal’ın değerlendirmesine göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 ile yüzde 30 arasında gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık artış oranının yüzde 8,70 ile yüzde 11 arasında oluşabileceği tahmin ediliyor.

Kesin zam oranı ise yılın son enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşmeden kaynaklanan zam ile enflasyon farkı birlikte dikkate alınacak.

Bal, memurlar için toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5’lik artış bulunduğunu belirtirken, enflasyonun belirlenen seviyeyi aşması durumunda oluşacak farkın da maaşlara yansıtılacağını ifade etti.

Mevcut beklentiler doğrultusunda memur ve memur emeklileri için enflasyon farkının yüzde 6,5-7 civarında gerçekleşebileceği öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 26 BİN TL'YE ÇIKABİLİR

Emeklilerin en fazla merak ettiği konuların başında en düşük emekli aylığının Ocak 2027’de hangi seviyeye ulaşacağı geliyor.

Murat Bal, taban aylık uygulamasının yeni bir yasal düzenlemeyle devam ettirilmesi halinde en düşük emekli maaşının 25 bin 600 ile 26 bin TL arasında belirlenebileceğini söyledi.

Ancak söz konusu tutar kesinleşmiş bir maaş değil. En düşük emekli aylığına ilişkin yeni rakamın uygulanabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

KÖK MAAŞ UYARISI

Bal, emeklilerin kök maaşlarına ilişkin de dikkat çeken bir uyarıda bulundu. En düşük emekli aylığını yükseltecek yeni bir düzenleme yapılmaması durumunda bazı emeklilerin hesaplamalarının yeniden kök maaşları üzerinden yapılabileceğini ifade etti.

Bu durumda maaşı düşük olan bazı emeklilerin, beklenen artışın tamamından yararlanamama ihtimalinin ortaya çıkabileceğine dikkat çekildi.

REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Ek zam veya refah payına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bal, 2026 yılının sonunda ayrıca bir refah payı veya ilave iyileştirme beklemediğini söyledi.

2027 yılında ise emekli maaşlarına ilişkin daha kapsamlı düzenlemelerin gündeme gelebileceği yönündeki kişisel öngörüsünü paylaştı.

Ocak 2027’de memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı kesin zam oranları, 2026’nın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.