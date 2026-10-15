İstanbul’da 14 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Sarıyer, Beykoz, Eyüpsultan, Kağıthane, Bahçelievler ve Küçükçekmece’de cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Çok sayıda araç mahsur kalırken konutları, iş yerlerini, alt geçitleri ve metro istasyonlarını su bastı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fatih’te bulunan Çukurbostan Parkı’nda 14 yaşındaki M.I., su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde ise 34 yaşındaki S.Y., sel sularını aşmaya çalışırken ayağı kayarak düştü ve başını kaldırıma çarptı. Hastaneye kaldırılan S.Y. de yaşamını yitirdi. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

41 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞ DEĞERLERİNDEN BİRİ KAYDEDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte 1985 yılından bu yana görülen en yüksek yağış değerlerinden birine ulaşıldığını açıkladı. Beykoz’da metrekareye 242 kilogram yağış düşerken Eyüpsultan’da 190,5, Sarıyer’de ise 187,9 kilogram yağış ölçüldü.

Şiddetli yağış nedeniyle birçok noktada yollar göle dönerken park halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

2 BİN 518 İHBAR YAPILDI

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, saat 06.00 ile 20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 2 bin 518 ihbar ulaştı. Bunların 1.277’sini su baskınları oluştururken 808 konut, 280 iş yeri ve 76 araçla ilgili ihbar kaydedildi.

Kent genelinde yaşanan olumsuzluklara müdahale etmek amacıyla 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesi görevlendirildi.

AYAZAĞA’DA 200 KİŞİ KURTARILDI

Sağanağın en fazla etkili olduğu bölgelerden Ayazağa’da, Kemerburgaz Caddesi üzerindeki iş yerlerinde yaklaşık 200 çalışan mahsur kaldı. AFAD, AKUT, itfaiye ve diğer kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda mahsur kalanlar güvenli bölgelere tahliye edildi.

Merter ve Bahçelievler’de de su baskınları nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Bazı vatandaşların yükselen sulardan korunmak için araçların üzerine çıktığı görüldü.

43 UÇAK BAŞKA HAVALİMANLARINA YÖNLENDİRİLDİ

Olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da etkiledi. İstanbul’a iniş yapması planlanan 43 uçak, başka havalimanlarına yönlendirildi.

Kent genelinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü okullarda eğitime bir gün ara verildi.

VALİ GÜL’DEN VATANDAŞLARA UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, yağışların özellikle Anadolu Yakası’nda etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Gül, zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmamasını, bodrum katlarda yaşayanların daha güvenli ve yüksek katlarda kalmasını istedi. Dere yatakları, alt geçitler ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Gül, güvenli barınma imkânı bulunmayan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini arayabileceğini belirtti.