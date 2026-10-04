

Bosna Hersek'in geleceğini şekillendirecek seçim süreçleri uluslararası toplum tarafından yakından izleniyor. Eski Dışişleri Bakanı ve NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) ve NATO Parlamenter Asamblesi ortak gözlem faaliyetleri çerçevesinde Saraybosna'da görev aldı. Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, farklı sandık merkezlerini tek tek ziyaret ederek oy verme işlemlerinin güvenli, adil ve uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini yerinde denetledi. Bu kapsamda sandık görevlileriyle de birebir iletişim kuran Çavuşoğlu, sahadaki atmosferi ve katılım oranlarını bizzat yerinde inceledi.

DEMOKRATİK GELECEK VE İSTİKRAR VURGUSU

Gözlem çalışmaları sırasında açıklamalarda bulunan ve Bosna Hersek'teki sürece dair değerlendirmelerini paylaşan Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek halkının iradesinin hiçbir gölge düşmeden doğrudan sandığa yansımasının elzem olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Bosna Hersek seçim gözlem misyonumuz kapsamında bugün sandık başındaydık. NATO Parlamenter Asamblesi adına, oy verme sürecini ve seçimlerin işleyişini farklı sandıklarda yerinde gözlemledik. Bosna Hersek halkının iradesinin özgürce sandığa yansıdığı, şeffaf ve güvenilir bir seçim süreci; ülkenin demokratik geleceği, huzuru ve istikrarı açısından büyük önem taşıyor. Seçimlerin dost ve kardeş Bosna Hersek için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Şeffaf ve güvenilir bir seçim atmosferinin ülkenin huzuru ve kalıcı istikrarı için kaldıraç niteliğinde olduğunun altını çizdi.

ULUSLARARASI MEVZUAT VE DAYTON BARIŞ ANTLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE ÇAVUŞOĞLU'NUN SAHADA BULUNMA GEREKÇESİ

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bosna Hersek'teki seçimlerde gözlemci olarak bulunması, Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası parlamenter teşkilatların kurumsal mekanizmaları ve uluslararası demokratik denetim taahhütleri çerçevesinde gerçekleşti. NATO PA ve AGİT PA gibi kurumlar, üye ve ortak ülkelerde gerçekleştirilen seçimlerin demokratik normlara, hukukun üstünlüğüne ve şeffaflık ilkelerine uygunluk göstermesini denetlemek üzere düzenli olarak gözlem misyonları görevlendirir. Diğer taraftan, Bosna Hersek 1995 yılında imzalanan Dayton Barış Antlaşması ile kurulan hassas etnik ve siyasi dengelere sahip bir ülkedir ve bu antlaşma ülkedeki anayasal düzenin korunmasında temel referanstır. Ülkedeki demokratik kurumların sağlıklı işleyişi ve barışın muhafaza edilmesi tüm Avrupa-Atlantik güvenliği açısından kritik önem taşır. Türkiye ise tarihi, kültürel ve jeopolitik bağları gereği Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde desteklemektedir. Deneyimli bir diplomat ve NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı olan Mevlüt Çavuşoğlu, bu kapsamda uluslararası parlamenter diplomasi sorumluluğunu yerine getirmekte ve Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrar iradesini sahada temsil etmektedir.

Muhabir: Bircan Subaşı