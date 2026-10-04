Gazipaşa'da 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Ö. ile 16 yaşındaki kızı B.Ö., adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklandı.

OLAY İNCEĞİZ MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELDİ

Olay, Gazipaşa’nın İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkisinde meydana geldi. Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmasında Yasin Erdem Bayır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın yürüttüğü soruşturmada Bayır’ın 16 yaşındaki B.Ö. ile görüştüğü, cinayet şüphelisinin ise genç kızın babası Mustafa Ö. olduğu tespit edildi.

Demirören Haber Ajansı’nın 4 Ekim’de yayımladığı ilk bilgilere göre Mustafa Ö. ile kızı B.Ö. olayın ardından gözaltına alındı. Böylece daha önce kamuoyuna yansıyan gözaltı süreci, şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi ve tutuklanmasıyla yeni bir aşamaya geçti.

OTOPSİDE 13 BIÇAK YARASI TESPİT EDİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsinin ardından Bayır’ın vücudunda 13 bıçak yarası bulunduğu belirlendi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bayır’ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma soruşturmasında cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçak da ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüpheli Mustafa Ö.’nün gösterdiği yerde bulunan bıçak incelemeye alındı.

BABA VE KIZ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ö. ile B.Ö. hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece Yasin Erdem Bayır’ın ölümüyle ilgili soruşturmada iki şüpheli cezaevine gönderildi.