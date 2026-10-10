Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Balıkçı Barınağı yakınlarında dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kemer'den Antalya istikametine seyir halinde olan üç aracın karıştığı zincirleme kaza, bölgedeki trafikte aksamalara neden oldu.

Sabah'ın aktardığına göre, plakası henüz belirlenemeyen bir otobüs, 07 C 82266 plakalı tur midibüsü ve 07 C 82252 plakalı diğer otobüs aynı yönde ilerlerken çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle özellikle tur midibüsü ağır hasar alırken, araç içerisinde bulunan 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline hızla sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, ağır hasar gören midibüsün de karıştığı zincirleme kazaya ilişkin detaylı inceleme başlattı. Kemer ile Antalya şehir merkezi arasındaki bu güzergahın özellikle akşam saatlerinde yoğun araç trafiğine sahne olması, kazanın oluş şekline ve takip mesafesi kurallarına dair yürütülen soruşturmanın önemini artırıyor.