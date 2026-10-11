MATSO'NUN pazar günü yapılan ilk tur seçimlerinde başkan adaylarından Önem Gök'ü destekleyen Kırmızı Grup 21, mevcut başkan Seydi Tahsin Güngör'ü destekleyen Mavi Grup ise 20 meclis üyesi kazandı. Seçimlere bağımsız olarak katılan turizm ve sağlık komitelerinden oluşan Beyaz Grup ise 6 meclis üyeliği kazandı. Bugün MATSO Meclis Salonu'nda yapılan ikinci tur seçimde ise Önem Gök 22, Seydi Tahsin Güngör 19 meclis üyesinin oyunu aldı. Beyaz gruba mensup 6 meclis üyesi oylamaya katılmadı. Bu sonuçla Önem Gök, MATSO'nun 5'inci başkanı oldu. Seçimde ayrıca MATSO'nun yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle üst kurul delegeleri de seçildi.

MATSO'NUN 5. BAŞKANI

1995 yılında kurulan Manavgat Ticaret Odası'nda 1995-1999 ve 1999-2005 yılları arasında kurucu Başkan Mehmet Karamancı, 2005-2009 ve 2009-2013 yılları arasında Şükrü Vural, 2013-2018 ve 2018-2021 yılları arasında Ahmet Boztaş (vefat), 2021-2022 ve 2022-2026 yılları arasında Seydi Tahsin Güngör başkanlık görevinde bulundu.

Kaynak: DHA