YENİ Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında yaptığı açıklamada, kız çocuklarının temel haklarının korunması ve toplumsal yaşamın her alanında eşit fırsatlara sahip olması gerektiğine dikkat çekti. Kız çocuklarının eğitimden sosyal yaşama kadar karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılmasının önemini vurgulayan Kandemir, güçlü bir toplumun ancak çocukların güvenli, özgür ve eşit koşullarda yetişmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti. Kız çocuklarının geleceğinin yalnızca ailelerini değil, toplumun tamamını ilgilendirdiğini belirten Kandemir, çocuk haklarının korunması konusunda ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

‘FIRSAT EŞİTLİĞİ BİR TERCİH DEĞİL, GEREKLİLİKTİR’

Kız çocuklarının eğitim hayatında karşılaştıkları ekonomik ve toplumsal engellere dikkat çeken Kandemir, her çocuğun yeteneklerini geliştirebilmesi ve geleceğine yön verebilmesi için eşit imkânlara sahip olması gerektiğini belirtti. Ekonomik yetersizliklerin, toplumsal önyargıların ve cinsiyet temelli ayrımcılığın kız çocuklarının eğitimden uzaklaşmasına veya hayallerinden vazgeçmesine neden olmaması gerektiğini vurguladı. Kandemir, fırsat eşitliğinin yalnızca eğitim kurumlarına erişimle sınırlı olmadığını, çocukların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini destekleyen koşulların da oluşturulması gerektiğini ifade etti. Kız çocuklarının bilimden sanata, spordan teknolojiye kadar her alanda kendilerini geliştirebilmelerinin toplumsal ilerleme açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

‘ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ ORTAK SORUMLULUĞUMUZ’

Çocukların güvenli bir ortamda büyümesinin temel bir hak olduğunu belirten Kandemir, ihmal, istismar, şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede toplumun bütün kesimlerine önemli görevler düştüğünü söyledi. Ailelerin, eğitim kurumlarının, kamu kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin çocukların korunması konusunda ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti. Çocukların karşılaştıkları sorunları korkmadan dile getirebilecekleri, kendilerini güvende hissedebilecekleri ve haklarını öğrenebilecekleri ortamların oluşturulmasının önemini vurgulayan Kandemir, yalnızca sorunlar ortaya çıktığında değil, riskleri önlemeye yönelik çalışmaların da öncelikli olması gerektiğini ifade etti. Kız çocuklarının güvenliğinin sağlanmasının, sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesine doğrudan katkı sunacağını belirtti.

‘KIZ ÇOCUKLARININ GELECEĞİ GÜVENCE ALTINA ALINMALI’

Kız çocuklarının karşı karşıya kaldığı eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için kalıcı ve kapsayıcı politikaların hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Kandemir, eğitimde sürekliliğin sağlanması ve çocukların gelişimini destekleyen sosyal imkânların artırılmasının önemine değindi. Her kız çocuğunun yaşadığı çevreye, ailesinin ekonomik durumuna veya toplumsal koşullara bağlı kalmaksızın kendi geleceğini belirleyebilmesi gerektiğini ifade etti. Kandemir, çocukların yalnızca bugünkü ihtiyaçlarının karşılanmasının yeterli olmadığını, ilerleyen yıllarda bağımsız ve özgüvenli bireyler olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli koşulların da hazırlanması gerektiğini vurguladı.

‘HİÇBİR KIZ ÇOCUĞU HAYALLERİNDEN VAZGEÇMEMELİ’

Dünya Kız Çocukları Günü'nün çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalığın artırılması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Kandemir, kız çocuklarının kendilerini özgürce ifade edebildiği, yeteneklerini keşfedebildiği ve geleceklerini korkusuzca planlayabildiği bir dünya hedeflenmesi gerektiğini söyledi. Kız çocuklarının karşılaştıkları engeller nedeniyle eğitimlerinden, hedeflerinden ve hayallerinden vazgeçmek zorunda kalmamasının önemine dikkat çekti. Her çocuğun desteklendiği ve potansiyelini ortaya koyabildiği bir toplumun daha güçlü bir geleceğe sahip olacağını ifade eden Kandemir, kız çocuklarının başarılarının yalnızca bireysel değil, toplumsal kazanımlar olarak da değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

KANDEMİR’DEN EŞİT VE GÜVENLİ GELECEK TEMENNİSİ

Açıklamasının sonunda tüm kız çocuklarının 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayan Kandemir, çocukların eşit haklara sahip olduğu, ayrımcılıktan uzak, güvenli ve umut dolu bir gelecekte büyümesi temennisinde bulundu. Kız çocuklarının eğitimde, sosyal yaşamda ve geleceğe ilişkin kararlarında özgür bireyler olarak yer almasının önemini bir kez daha vurgulayan Kandemir, Dünya Kız Çocukları Günü'nün çocuk haklarına yönelik duyarlılığın güçlenmesine katkı sağlamasını diledi. (Haber MERKEZİ)