Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Beşiktaş formasıyla uzun yıllar mücadele eden tecrübeli golcü Cenk Tosun, kariyerindeki Fenerbahçe dönemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Tosun, ezeli rakipler arasındaki transfer geçişlerini kendi kariyeri üzerinden değerlendirdi.

Deneyimli santrfor, bir kulüpte uzun süre forma giyerek sembolleşen futbolcuların, başka bir büyük camiaya transfer olmasını doğru bulmadığını ifade etti. Kendi aldığı kararı da bu kapsamda eleştiren oyuncu, sürece dair net değerlendirmeler yaptı.

TRANSFER KARARI İÇİN NE SÖYLEDİ?

Beşiktaş'taki yıllarının ardından sarı-lacivertli formayı giymesinin kariyer planlaması açısından yanlış bir adım olduğunu belirten Cenk Tosun, "Bir kulübe ait olmuş, efsaneleşmiş insanın başka büyük bir camiaya gitmesi hataydı. Fenerbahçe'ye gitmem hataydı. Ama pişman değilim." şeklinde konuştu.

EFSANELERİN TRANSFER TERCİHLERİ NASIL YANKILANIYOR?

Türk futbol tarihinde ezeli rakipler arasında gerçekleşen transferler, taraftar nezdinde genellikle tartışma konusu oluyor. Özellikle bir camianın sembolü haline gelmiş isimlerin rakip takımlara geçişi, aidiyet ve profesyonellik ekseninde spor kamuoyunda uzun süre gündemde kalıyor. Tosun'un yıllar sonra gelen bu özeleştirisi de söz konusu aidiyet tartışmalarına yeni bir örnek oluşturdu.