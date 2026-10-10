Alanya-Antalya D-400 Karayolu'nun Manavgat kesiminde LPG tankeri ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu trafik aksadı. Tankerin çarptığı aracı bir süre önünde sürüklediği kazada yaralanan olmazken, yolun bir şeridinin kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

KAZA MANAVGAT ÇEVRE YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Kaza, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Manavgat Çevre Yolu'nun Hasan Ali Yücel Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya'dan Antalya yönüne ilerleyen Eray E. yönetimindeki 07 GLR 82 plakalı LPG tankeri, aynı istikamette seyreden Melih B. idaresindeki 07 BME 271 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından tanker, hafif ticari aracı bir süre önünde sürükledi. Kazaya ilişkin aktarılan bilgilere göre, tanker boş durumdaydı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

D-400 KARAYOLUNDA UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kazaya karışan araçların yolun bir şeridini kapatması nedeniyle Alanya-Antalya istikametinde ulaşım olumsuz etkilendi. Trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlanması üzerine bölgede uzun araç kuyrukları meydana geldi.

İhlas Haber Ajansının aktardığı bilgilere göre, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

ALANYA-ANTALYA YOLUNDA SÜRÜCÜLER İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMA

Alanya ile Antalya arasındaki ulaşımın önemli güzergâhlarından biri olan D-400 Karayolu'nda meydana gelen kaza, ağır taşıtların karıştığı trafik olaylarında yol güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle tanker ve ağır vasıtaların yakınında seyreden sürücülerin takip mesafesini koruması, ani manevralardan kaçınması ve güvenli geçiş kurallarına uyması önem taşıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol danışma hizmeti kapsamında sürücüler, güzergâhlarındaki yol durumu, çalışma ve ulaşımı etkileyen olumsuzluklar hakkında ALO 159 hattından bilgi alabiliyor. Hat üzerinden trafik güvenliğini etkileyen durumlar da ilgili birimlere bildirilebiliyor.