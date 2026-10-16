Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Horma Kanyonu, hafta sonu planı yapanlar için geçici olarak erişime kapatıldı. Yetkililer tarafından yapılan duyuruda, bölgede etkili olan olumsuz hava şartları sebebiyle yürüyüş platformuna 17-18 Ekim tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.

HORMA KANYONU NEDEN KAPATILDI?

Yapılan resmi açıklamada, doğa koşullarının getirebileceği risklere karşı ziyaretçi güvenliğinin ön planda tutulduğu vurgulandı. Kamuoyu ile paylaşılan metinde, "Bölgemizdeki olumsuz hava şartları nedeniyle Horma Kanyonu yürüyüş platformu 17-18 Ekim tarihlerinde ziyaretçi girişine kapatılmıştır." ifadeleri kullanılarak vatandaşların bu tarihlerde alternatif rotaları değerlendirmeleri istendi.

3 KİLOMETRELİK AHŞAP PLATFORM

Bölge turizmine ivme kazandırmak amacıyla kayalara monte edilerek inşa edilen ve 2019 yılında hizmete açılan yürüyüş yolu, doğaseverlere kanyonun bir ucundan diğer ucuna geçme imkanı sunuyor. Bazı noktalarda yerden metrelerce yükseklikte bulunan 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platform, şiddetli rüzgar veya yağış gibi hava olaylarında güvenlik riski oluşturabildiği için meteorolojik şartlar normale dönene kadar kullanıma kapalı kalacak.