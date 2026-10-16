Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo, çevrim içi mağazada ön siparişe açılmasının hemen ardından yoğun talep gördü. Başlangıç fiyatı 1.999 dolar olarak belirlenen cihazın ilk stokları dakikalar içinde tükenirken, planlanan teslimat tarihleri aylar sonrasına ertelendi.

İki farklı renk seçeneği ve 256 GB ile 2 TB arasında değişen depolama kapasiteleriyle sunulan modelde, müşteriler siparişlerini tamamlamakta zorlandı. Normal şartlarda 23 Ekim'de yapılması planlanan ilk teslimatlar, sipariş yoğunluğu nedeniyle hızla 16-23 Kasım aralığına geriledi. Gelen verilere göre, ön siparişin ilk 30 dakikası geride kaldığında bazı pazar ve konfigürasyonlarda bekleme süresi aralık ve ocak aylarına kadar uzadı.

TESLİMATLAR NEDEN GECİKİYOR?

Cihazın hızlı tükenmesinde tüketici talebinin yanı sıra üretim kısıtlamalarının da etkili olduğu değerlendiriliyor. Katlanabilir yapının getirdiği menteşe sistemi karmaşıklığı ve küresel çip tedarik sorunları, iPhone Duo'nun üretim hacmini diğer modellere kıyasla sınırlandırıyor. Counterpoint Research tarafından yayımlanan rapora göre, şirketin bu yıl için toplam 6 milyon adet iPhone Duo satışı gerçekleştirmesi bekleniyor.

FİYATLAR VE MAĞAZA SATIŞLARI NASIL OLACAK?

Apple tarihinin en pahalı telefonu unvanını alan cihaz, İngiltere pazarında 1.999 sterlin başlangıç fiyatıyla listelenirken, en üst donanım seviyesinde bu rakam 3.199 sterline ulaşıyor. Çevrim içi sipariş veren kullanıcılar teslimat için haftalarca beklemek durumunda kalırken, 23 Ekim'deki resmi mağaza satışlarında raflarda çok sınırlı sayıda cihaz bulunacağı aktarıldı.