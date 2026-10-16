6 Şubat depremlerinin vurduğu illerde, ekonomik toparlanma amacıyla KOSGEB tarafından sağlanan destek kredilerinin geri ödemeleri mart ayında başladı. Ancak borçlarını ödeyemeyen birçok işletme hakkında hukuki süreç başlatılması, bölge esnafını zor durumda bıraktı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında verilen krediler bölgede yeni bir mağduriyet yarattı. Sadıkoğlu, esnafın sermaye kaybı, müşteri azalması ve artan maliyetler nedeniyle ödeme gücü bulunmadığını bildirdi.

BORÇLARIN İKİ YIL ERTELENMESİ TALEP EDİLİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'na taleplerini daha önce de ilettiklerini aktaran Sadıkoğlu, borçların tamamen silinmesini veya en az iki yıl ertelenmesini istedi. Ödemelerin başlamasıyla birlikte endişelerinin gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan MTSO Başkanı, yaraları sarmak için verilen desteğin esnafa yeni darbeler vurduğunu ifade etti.

BÖLGE EKONOMİSİ İÇİN RİSKLER NELER?

Deprem bölgesindeki işletmelerin ayakta kalması, yalnızca ticari bir faaliyet değil; aynı zamanda istihdamın korunması, ailelerin geçimi ve şehrin ekonomik geleceğinin güvence altına alınması açısından kritik bir rol oynuyor. Malatya'nın yanı sıra Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş gibi ağır hasar alan illerde de esnafın benzer finansmana erişim sorunlarıyla mücadele ettiği aktarıldı. Bölge temsilcileri, daha fazla işletme kapanmadan önce desteklerin mevcut ekonomik gerçekler göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesini bekliyor.