Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2026-2027 sezonunun 4. haftası, 16 Ekim Cuma günü oynanacak Karşıyaka–Glint Çayırova Belediyesi karşılaşmasıyla açılıyor. İzmir’deki Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.

KARŞILAŞMA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, beIN SPORTS HABER ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Yayın programında beIN SPORTS 5 de yer alırken, maç öncesi yayının saat 18.40’ta başlaması planlanıyor.

KARŞIYAKA SAHASINDA İKİNCİ GALİBİYETİNİ ARIYOR

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Karşıyaka, geride kalan üç haftada bir galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. İzmir temsilcisi, ligin ilk haftasında Türk Telekom’a 73-72 mağlup olurken ikinci haftada Galatasaray MCT Technic’i 78-71 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

Üçüncü haftada Bahçeşehir Koleji karşısında 92-82 kaybeden yeşil-kırmızılı ekip, Çayırova Belediyesi karşısında taraftar desteğini de arkasına alarak yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Basketbol Süper Ligi’nin yeni ekiplerinden Glint Çayırova Belediyesi ise ilk üç haftada galibiyetle tanışamadı. Kocaeli temsilcisi, zorlu Karşıyaka deplasmanında sezonun ilk galibiyetini alarak kötü gidişata son vermek istiyor.

Ligde farklı hedeflerle mücadele eden iki takımın karşılaşması, 4. haftanın açılış maçına sahne olacak.