Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan yüklediği 3 bin 300 ton nohudu Mersin'e götürmek üzere yola çıkan Rus bayraklı 'Fortis' adlı kuru yük gemisi, Karadeniz açıklarında dron saldırısına uğradı.

Saldırının ardından hasar meydana gelen gemide bulunan 10 kişilik mürettebat tahliye edildi. Mürettebatın gemiden ayrılmasıyla birlikte kontrolsüz kalan kuru yük gemisi, Karadeniz'de akıntının etkisiyle sürüklenmeye başladı.

MÜRETTEBATSIZ GEMİ GİRESUN AÇIKLARINA ULAŞTI

Karadeniz'de kontrolsüz şekilde ilerleyen gemi, Giresun'un Keşap ilçesi açıklarına kadar sürüklendi.

Bölgede avlanan balıkçıların gemiyi fark ederek ihbarda bulunması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, herhangi bir mürettebat bulunmayan gemiyi kontrol altına alarak Giresun Limanı açıklarına çekti. Kuru yük gemisi, burada güvenli bir noktaya demirlendi.

3 BİN 300 TON NOHUT BULUNAN AMBARDAN DUMAN YÜKSELDİ

Geminin Giresun Limanı açıklarına çekilerek demirlenmesinin ardından yapılan kontrollerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Mersin'e taşınmak üzere yüklenen 3 bin 300 ton nohudun bulunduğu ambar bölümünde duman tespit edildi.

Geminin yük bölümünden duman yükselmesi üzerine olası yangın riskine karşı müdahale başlatıldı. Giresun Port Liman İşletmesi ekipleri, denizden gerçekleştirdikleri soğutma çalışmasıyla duruma müdahale etti.

GEMİNİN AKIBETİ AMBAR KAPAKLARINA BAĞLI

Saldırıda hasar gören ve Giresun açıklarına çekilen geminin bundan sonraki durumunun, ambar kapaklarının açılıp açılamamasına göre belirleneceği öğrenildi.

Ambar kapaklarının açılabilmesi halinde gemide bulunan 3 bin 300 ton nohutun Giresun Limanı'na boşaltılması planlanıyor.

Kapakların açılamaması durumunda ise kuru yük gemisinin mevcut yüküyle birlikte tersaneye çekilmesi gündemde.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONRASI GELİŞMELER BEKLENİYOR

Karadeniz'de dron saldırısına uğradıktan sonra mürettebatsız kalan ve Giresun kıyılarına kadar sürüklenen 'Fortis' adlı geminin ambarındaki duman nedeniyle başlatılan çalışmalar dikkatle takip ediliyor.

Gemideki yükün tahliye edilip edilmeyeceği ve geminin tersaneye gönderilip gönderilmeyeceği, yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netleşecek.