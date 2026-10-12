Türkiye, enerji alanında uluslararası işbirliklerini genişletmeye hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 25. Dünya Petrol Konseyi Enerji Kongresi kapsamında yaptığı açıklamada, dört ülkeyi birbirine bağlayacak yeni bir elektrik iletim projesinin gündemde olduğunu duyurdu.

Bayraktar, Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye arasında elektrik bağlantısı kurulması için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye arasında büyük bir mega interkoneksiyon projesini, elektrik iletim hattı projesini konuşuyoruz." dedi.

DÖRT ÜLKE ARASINDA ENERJİ KÖPRÜSÜ KURULACAK

Bakan Bayraktar, bölgesel enerji işbirliğinin önemine dikkat çekerek Türkiye'nin yalnızca bu dört ülkeyle değil, Libya, Irak, Pakistan ve Özbekistan gibi ülkelerle de ortak projeler geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Planlanan elektrik iletim hattının, ülkeler arasındaki enerji bağlantılarını güçlendirmesi ve bölgesel arz güvenliğine katkı sağlaması amaçlanıyor.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ HATLARI DAHA ETKİN KULLANILACAK

Türkiye'nin TANAP, TürkAkım, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Irak-Türkiye petrol boru hattı gibi önemli enerji altyapılarına sahip olduğunu hatırlatan Bayraktar, mevcut hatların kapasitesinin daha verimli kullanılmasının hedeflendiğini belirtti.

Irak-Türkiye petrol boru hattının günlük 1,5 milyon varil kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, bu kapasiteden daha fazla yararlanmak istediklerini vurguladı.

AVRUPA'YA DAHA FAZLA DOĞAL GAZ TAŞINABİLİR

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerine yaptığı yatırımların Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

TANAP'taki kullanılabilir kapasitenin değerlendirilmesiyle Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha fazla doğal gaz taşınmasının hedeflendiğini aktardı.

"TÜRKİYE'DE PETROL ARZINDA SORUN YAŞANMADI"

Küresel enerji piyasalarında ciddi belirsizlikler yaşandığını belirten Bayraktar, buna rağmen Türkiye'de petrol ve petrol ürünlerinin tedarikinde sorun yaşanmadığını açıkladı.

Enerji piyasalarında istikrarın sağlanması için uluslararası işbirliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, bölgesel gerilimlerin sona ermesinin önemine dikkat çekti.

SUUDİ ARABİSTAN'A DESTEK MESAJI

Bakan Bayraktar, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil havalimanlarına yönelik saldırılarına da değinerek Türkiye'nin Suudi Arabistan halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Bayraktar, bölgedeki saldırıların sona ermesini temenni ederek enerji alanındaki işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.